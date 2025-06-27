Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Сколько частей во франшизе «Корпорация монстров»?

Сколько частей во франшизе «Корпорация монстров»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 июня 2025 Дата обновления ответа: 27 июня 2025

«Корпорация монстров» — американская анимационная франшиза, созданная студией Pixar и компанией Walt Disney Pictures. Эта вселенная включает два полнометражных мультфильма, мультсериал и две короткометражки.

Фильмы:

Сериал:

Короткометражки:

Оригинальный мультик «Корпорация монстров» повествует о чудовищах, которые занимаются тем, что пугают детей, чтобы из их криков производить энергию. В центре сюжета — монстры Салли и Майк Вазовски. Однажды они обнаруживают, что в их мир проникла маленькая девочка, что строго запрещено. В дальнейшем Салли и Майк обнаруживают, что детский смех дает гораздо больше энергии, чем страх.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Монстры за работой
Монстры за работой анимация, семейный
2021, США
6.0
Центр вечеринки
Центр вечеринки приключения, анимация, комедия, короткометражный
2014, США
7.0
Университет монстров
Университет монстров комедия, семейный, фэнтези, приключения, анимация
2013, США
7.0
Новая машина Майка
Новая машина Майка анимация, комедия, семейный
2002, США
7.0
Корпорация Монстров
Корпорация Монстров семейный, сказка, комедия, анимация
2001, США
8.0
