Сколько частей во франшизе «Корпорация монстров»?

«Корпорация монстров» — американская анимационная франшиза, созданная студией Pixar и компанией Walt Disney Pictures. Эта вселенная включает два полнометражных мультфильма, мультсериал и две короткометражки.
Оригинальный мультик «Корпорация монстров» повествует о чудовищах, которые занимаются тем, что пугают детей, чтобы из их криков производить энергию. В центре сюжета — монстры Салли и Майк Вазовски. Однажды они обнаруживают, что в их мир проникла маленькая девочка, что строго запрещено. В дальнейшем Салли и Майк обнаруживают, что детский смех дает гораздо больше энергии, чем страх.
