Сколько частей в кинофраншизе "Шрек"?

Олег Скрынько 6 марта 2025 Дата обновления: 6 марта 2025
Наш ответ:

На данный момент в кинофраншизе «Шрек» вышло четыре основных фильма:

1. «Шрек» (2001) – история о грубоватом, но добром огре, который отправляется спасать принцессу Фиону, чтобы вернуть себе болото.
2. «Шрек 2» (2004) – после свадьбы Шрек и Фиона встречаются с её родителями, а Злой Колдунье не нравится, что принцесса выбрала огра.
3. «Шрек Третий» (2007) – Шрек вынужден искать наследника престола, чтобы избежать королевских обязанностей.
4. «Шрек Навсегда» (2010) – попав в ловушку Румпельштильцхена, Шрек оказывается в альтернативной реальности, где его никто не знает.

Также есть два спин-оффа о Коте в сапогах: «Кот в сапогах» (2011) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022). Пятый фильм о Шреке находится в разработке. Впереди зрителей ждет новая часть «Шрека», которая заведомо вызвала резонанс в интернете. Выход продолжения запланирован на 2025 год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк 5
Шрэк 5 приключения, анимация, комедия
2027, США
0.0
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание анимация, комедия, приключения
2022, США
8.0
Кот в сапогах
Кот в сапогах фэнтези, комедия, анимация, приключения
2011, США
7.0
Шрэк навсегда
Шрэк навсегда сказка, приключения, семейный, анимация, комедия
2010, США
7.0
Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
Шрэк 2
Шрэк 2 сказка, комедия, анимация, приключения, семейный
2004, США
7.0
Шрэк
Шрэк анимация, семейный, комедия
2001, США
8.0
