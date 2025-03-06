Сколько частей в кинофраншизе "Шрек"?

Наш ответ:

На данный момент в кинофраншизе «Шрек» вышло четыре основных фильма:



1. «Шрек» (2001) – история о грубоватом, но добром огре, который отправляется спасать принцессу Фиону, чтобы вернуть себе болото.

2. «Шрек 2» (2004) – после свадьбы Шрек и Фиона встречаются с её родителями, а Злой Колдунье не нравится, что принцесса выбрала огра.

3. «Шрек Третий» (2007) – Шрек вынужден искать наследника престола, чтобы избежать королевских обязанностей.

4. «Шрек Навсегда» (2010) – попав в ловушку Румпельштильцхена, Шрек оказывается в альтернативной реальности, где его никто не знает.



Также есть два спин-оффа о Коте в сапогах: «Кот в сапогах» (2011) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (2022). Пятый фильм о Шреке находится в разработке. Впереди зрителей ждет новая часть «Шрека», которая заведомо вызвала резонанс в интернете. Выход продолжения запланирован на 2025 год.