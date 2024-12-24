Меню
Откуда Эльза родом из мультфильма "Холодное сердце"?

Откуда Эльза родом из мультфильма "Холодное сердце"?

24 декабря 2024
Наш ответ:

Эльза, главная героиня мультфильма «Холодное сердце» (Frozen), родом из вымышленного королевства Эренделл. Это северная страна, окруженная горами, лесами и фьордами, вдохновленная скандинавской природой и культурой. Эльза — старшая дочь короля Агнарра и королевы Идуны и наследница королевской линии.

Она родилась 21 декабря 1821 года во время северного сияния, что сопровождалось необычным явлением — деревня была покрыта кристаллами льда. Уже с детства Эльза обнаружила у себя магические способности создавать лед и снег, которые использовала, чтобы играть с младшей сестрой Анной. Однако, после несчастного случая с магией, Эльза начала бояться своих сил и долгое время жила в изоляции, чтобы защитить других от возможной опасности.

Во второй части истории выясняется, что магические способности Эльзы связаны с происхождением её матери, Идуны, из племени Нортулдра, живущего в зачарованном лесу. Эльза становится пятой стихией, мостом между миром людей и природой, и решает остаться в зачарованном лесу, передав трон Аренделла своей сестре Анне.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2 анимация, семейный, детский
2019, США
7.0
Холодное сердце
Холодное сердце приключения, анимация, семейный
2013, США
7.0
