На чем основан мультфильм "Холодное сердце"?

Наш ответ:

Мультфильм «Холодное сердце» (Frozen) основан на сказке Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». История, написанная в 1844 году, вдохновила создателей на создание анимационного фильма, но процесс адаптации оказался долгим и трудным. Первоначально Disney пыталась создать мультфильм по мотивам сказки еще в 1940 году, однако было сложно адаптировать образ злой королевы для широкой аудитории. В 2000 году проект был возобновлен, и работа над ним началась в полную силу с 2011 года.

Первоначальный сюжет «Холодного сердца» включал Эльзу как злодейку и Анну как героиню, схожую с Гердой. Однако после множества изменений персонажи были переработаны: Эльза и Анна стали сестрами, а сама история приобрела новый смысл, ориентированный на семью и любовь. Главным поворотом стало создание песни «Отпусти и забудь», которая помогла переформулировать характер Эльзы, сделав её более ранимой и одиночной, а также подчеркнув важность семейных отношений.