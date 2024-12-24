Кто такой Артур из «Шрэка 3»?

Меню
Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 24 декабря 2024
Наш ответ:

«Шрэк Третий» — часть анимационной сказочной франшизы «Шрэк». По сюжету тесть заглавного героя умирает. В этой связи Шрэк, будучи мужем принцессы Фионы, должен стать новым королем, но ему этого совершенно не хочется. Тогда огр вместе с Ослом отправляется на поиски того, как унаследует престол Тридевятого царства вместо него. Шрэк знакомится с принцем Артуром Пендрагоном, который в итоге становится новых монархом. Арти, потеряв мать, в шестилетнем возрасте был сослан в Вустерширскую академию. Там он не пользовался уважением ни среди сверстников, ни среди преподавателей, но после встречи со Шрэком и пережитых приключений он меняется и взрослеет. В итоге возмужавший Арти перестает бежать от ответственности. Арти помогает Шрэку и его друзьям сокрушить коварного принца Чарминга.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Шрэк-третий
Шрэк-третий анимация, комедия, приключения, сказка, семейный
2007, США
6.0
