Кто такой Артур из «Шрэка 3»?

Наш ответ:

«Шрэк Третий» — часть анимационной сказочной франшизы «Шрэк». По сюжету тесть заглавного героя умирает. В этой связи Шрэк, будучи мужем принцессы Фионы, должен стать новым королем, но ему этого совершенно не хочется. Тогда огр вместе с Ослом отправляется на поиски того, как унаследует престол Тридевятого царства вместо него. Шрэк знакомится с принцем Артуром Пендрагоном, который в итоге становится новых монархом. Арти, потеряв мать, в шестилетнем возрасте был сослан в Вустерширскую академию. Там он не пользовался уважением ни среди сверстников, ни среди преподавателей, но после встречи со Шрэком и пережитых приключений он меняется и взрослеет. В итоге возмужавший Арти перестает бежать от ответственности. Арти помогает Шрэку и его друзьям сокрушить коварного принца Чарминга.