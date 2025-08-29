Меню
Кто скрывается под маской в мультфильме «Унесенные призраками»?

Олег Скрынько 29 августа 2025 Дата обновления: 29 августа 2025
Наш ответ:

«Унесенные призраками» — полнометражное аниме, вышедшее в 2001 году. Картина признана бесспорной классикой и одним из шедевров Хаяо Миядзаки. Одним из ключевых персонажей этой истории является загадочный Безликий,

Кто такой Безликий?

Безликий, также известный как Каонаси — дух, бог-бродяга, который скитается по миру в поисках своего предназначения. Он не знает, откуда взялся, где его семья и есть ли у него дом. Он отчаянно пытается отыскать свое настоящее лицо, а также хочет обрести покой и друзей.

Что у Каонаси под маской?

Он одет в прозрачную черную мантию и носит белую театральную маску. При этом на маске отражается мимика Каонаси. Под маской, где должно находиться горло, у Каонаси расположен большой рот. При этом он лишен дара речи, но все слышит и понимает. Безликий способен становиться невидимым, менять обличия и создавать поддельные копии предметов из грязи.

