Кто сейчас озвучивает новые серии мультика «Маша и медведь»?

Российский мультсериал «Маша и Медведь» выходит в эфир с 2009 года, и за это время артисты, озвучивающие героев, неоднократно менялись. Сейчас новые серии мультика «Маша и медведь» озвучивают следующие артисты:
Алина Кукушкина — Маша (1-52 серии, а также спин-оффы «Машины сказки» и «Машкины страшилки»), Чукотская Маша, Пещерная Маша, Даша, Машуко
Варвара Саранцева — Маша (с 53 серии)
Борис Кутневич — Медведь, Тигр, Гималайский медведь, Пещерный медведь, Робот Медведя
Марк Кутневич — Панда, Заяц, Кот
Ирина Кукушкина — Медведица
Екатерина Кутневич — Мышонок, медвежата
Эдуард Назаров — Дед Мороз, Медведь (серия «Раз, два, три! Ёлочка, гори!»)
Владимир Дроздов — футбольный комментатор (серия «Позвони мне, позвони!»)
Олег Кузнецов — телеведущий программы о здоровье (серия «Позвони мне, позвони!»)
Мария Дёмина — диктор телевидения (серия «Первый раз в первый класс»)
