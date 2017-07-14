Кто сейчас озвучивает новые серии мультика «Маша и медведь»?

Наш ответ:

Российский мультсериал «Маша и Медведь» выходит в эфир с 2009 года, и за это время артисты, озвучивающие героев, неоднократно менялись. Сейчас новые серии мультика «Маша и медведь» озвучивают следующие артисты:

Алина Кукушкина — Маша (1-52 серии, а также спин-оффы «Машины сказки» и «Машкины страшилки»), Чукотская Маша, Пещерная Маша, Даша, Машуко

Варвара Саранцева — Маша (с 53 серии)

Борис Кутневич — Медведь, Тигр, Гималайский медведь, Пещерный медведь, Робот Медведя

Марк Кутневич — Панда, Заяц, Кот

Ирина Кукушкина — Медведица

Екатерина Кутневич — Мышонок, медвежата

Эдуард Назаров — Дед Мороз, Медведь (серия «Раз, два, три! Ёлочка, гори!»)

Владимир Дроздов — футбольный комментатор (серия «Позвони мне, позвони!»)

Олег Кузнецов — телеведущий программы о здоровье (серия «Позвони мне, позвони!»)

Мария Дёмина — диктор телевидения (серия «Первый раз в первый класс»)