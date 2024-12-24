Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто поет за Олафа в мультфильме "Холодное сердце"?

Кто поет за Олафа в мультфильме "Холодное сердце"?

Олег Скрынько 24 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

Снеговик Олаф — один из самых ярких и запоминающихся персонажей диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Его доброта, бесконечный оптимизм и энергия сделали его любимцем зрителей. За российскую озвучку снеговика Олафа отвечал легендарный певец и композитор Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин отмечает, что работа над Олафом стала для него особым опытом. Как отмечает сам композитор, он видит в своем герое настоящего друга, который стремится помогать всем вокруг.

Российская версия «Холодного сердца» была дублирована звездной командой. Так, королеву Эльзу озвучила джазовая певица Анна Бутурлина, принцессу Анну — Наталия Быстрова, а Кристоффа — Андрей Бирин. Принца Ханса дублировал певец Дима Билан, для которого это стало дебютом в мире анимации.

Сергей Пенкин вжился в роль говорящего снеговика, передав его добродушие и стремление к празднику. Олаф, несмотря на свою простоту, стал настоящим символом теплоты и дружбы в фильме.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сергей Пенкин

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Холодное сердце 2
Холодное сердце 2 анимация, семейный, детский
2019, США
7.0
Холодное сердце
Холодное сердце приключения, анимация, семейный
2013, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше