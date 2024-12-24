Кто поет за Олафа в мультфильме "Холодное сердце"?

Наш ответ:

Снеговик Олаф — один из самых ярких и запоминающихся персонажей диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Его доброта, бесконечный оптимизм и энергия сделали его любимцем зрителей. За российскую озвучку снеговика Олафа отвечал легендарный певец и композитор Сергей Пенкин.

Сергей Пенкин отмечает, что работа над Олафом стала для него особым опытом. Как отмечает сам композитор, он видит в своем герое настоящего друга, который стремится помогать всем вокруг.

Российская версия «Холодного сердца» была дублирована звездной командой. Так, королеву Эльзу озвучила джазовая певица Анна Бутурлина, принцессу Анну — Наталия Быстрова, а Кристоффа — Андрей Бирин. Принца Ханса дублировал певец Дима Билан, для которого это стало дебютом в мире анимации.

Сергей Пенкин вжился в роль говорящего снеговика, передав его добродушие и стремление к празднику. Олаф, несмотря на свою простоту, стал настоящим символом теплоты и дружбы в фильме.