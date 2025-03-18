Меню
Кто поет в мультфильме «Моана 2»?

Олег Скрынько 18 марта 2025 Дата обновления: 18 марта 2025
Наш ответ:

«Моана 2» — мультфильм американской студии Disney, который является продолжением «Моаны» 2016 года. Поскольку Disney не сотрудничает с российскими прокатчиками, имеющаяся дублированная версия мультика рассчитана на страны СНГ, исключая Россию. В этой версии Моана говорит и поет голосом казахстанской хип-хоп исполнительницы Назимы Джанибековой, которая более известна как Наzима.

Мауи озвучил Илья Шилкин, Мони — Шах-Мурат Ордабаев, Лото — Карина Кудекова, Келе — Игорь Личадеев, Сина — Алтыншаш Шаяхметова. Матанги поет голосом Гаухар Умирзаковой, тогда как обычную речь этой героини озвучила Динара Урбисинова. Туи тоже озвучили два артиста: Виталий Давыдов (речь), Андрей Трегубенко (вокал).

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моана 2
Моана 2 анимация
2024, США
7.0
