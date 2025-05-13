Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто поет в мультфильме "Мальчик дельфин 2"?

Кто поет в мультфильме "Мальчик дельфин 2"?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Мальчик-Дельфин 2» - продолжение популярного мультфильма, производство которого происходило в ОАЭ. Он полюбился многим детям, в том числе в России. Для русскоязычной аудитории Клава Кока записала официальный саундтрек под названием «Мама».

Напомним вам сюжет мультфильма. Мальчик-дельфин стал героем и легендой для морских обитателей и островитян, но за славой скрывается одиночество — от него все ждут новых подвигов, а настоящих друзей почти нет. Он до сих пор не знает, кто он такой, и даже его имя остаётся тайной. Когда в море появляются гигантские киты и агрессивные крабы, страх охватывает всех вокруг. Мальчику предстоит новое испытание, которое может раскрыть тайны его прошлого и подарить надежду на будущее.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мальчик-дельфин 2
Мальчик-дельфин 2 анимация
2025, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Считаете, что Вы — знаток советского кино? Тогда назовите 6 городов, где были сняты эти хиты (сложный тест)
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше