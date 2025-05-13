Кто поет в мультфильме "Мальчик дельфин 2"?

Наш ответ:

«Мальчик-Дельфин 2» - продолжение популярного мультфильма, производство которого происходило в ОАЭ. Он полюбился многим детям, в том числе в России. Для русскоязычной аудитории Клава Кока записала официальный саундтрек под названием «Мама».



Напомним вам сюжет мультфильма. Мальчик-дельфин стал героем и легендой для морских обитателей и островитян, но за славой скрывается одиночество — от него все ждут новых подвигов, а настоящих друзей почти нет. Он до сих пор не знает, кто он такой, и даже его имя остаётся тайной. Когда в море появляются гигантские киты и агрессивные крабы, страх охватывает всех вокруг. Мальчику предстоит новое испытание, которое может раскрыть тайны его прошлого и подарить надежду на будущее.