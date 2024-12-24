Кто поет песню Эльзы в "Холодном сердце" на русском?

Наш ответ:

Одной из самых знаковых песен мультфильма «Холодное сердце» является композиция «Отпусти и забудь». В оригинальной версии ее исполнила американская актриса и певица Идина Мензел. В русском дубляже эту проникновенную арию исполнила джазовая певица Анна Бутурлина. Ее голосом Эльза рассказывает о своих переживаниях, которые становятся центральной темой сюжета.

Эльза — это сложный персонаж с мощной внутренней бурей, скрытой за внешней сдержанностью. Песня «Отпусти и забудь» раскрывает момент, когда героиня впервые решает быть собой, отпустив свои страхи. Анна Бутурлина отмечает, что сама героиня Эльза ей очень близка, поскольку она понимает, что самая главная сила в жизни - это любовь

Музыка и слова песни были написаны Робертом Лопесом и Кристен Андерсон-Лопес. В 2014 году композиция удостоилась премии «Оскар» за лучшую песню к фильму и завоевала «Грэмми». На русском языке песня стала настолько популярной, что ее финальный припев использовался для закрытия вещания телеканала Disney в России в 2022 году.