Кто озвучивал «Унесенных призраками» на русском языке?

Кто озвучивал «Унесенных призраками» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Существует две версии дубляжа мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». В 2002 году мультфильм дублирован кинокомпанией «Нева-1», а 
27 декабря 2018 года оскароносное аниме вышло в России в повторный прокат с новым звучанием. Тихиро Огино в версии 2002 года говорила голосом Елизаветы Захарьиной, а в версии 2018 года – голосом Александры Курагиной. Главный антагонист Юбаба в 2002 году была озвучена Еленой Павловской, а в 2018 году – Екатериной Семеновой. Хаку говорил голосами Данилы Шевченко и Ивана Калинина соответственно.

20 июля 2021 года состоялся третий по счету прокат «Унесенных призраками» в честь 20-летия картины. 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Yekaterina Semyonova
Данила Шевченко
Danila Shevchenko
Иван Калинин
