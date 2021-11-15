Кто озвучивал «Унесенных призраками» на русском языке?

Существует две версии дубляжа мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». В 2002 году мультфильм дублирован кинокомпанией «Нева-1», а
27 декабря 2018 года оскароносное аниме вышло в России в повторный прокат с новым звучанием. Тихиро Огино в версии 2002 года говорила голосом Елизаветы Захарьиной, а в версии 2018 года – голосом Александры Курагиной. Главный антагонист Юбаба в 2002 году была озвучена Еленой Павловской, а в 2018 году – Екатериной Семеновой. Хаку говорил голосами Данилы Шевченко и Ивана Калинина соответственно.
20 июля 2021 года состоялся третий по счету прокат «Унесенных призраками» в честь 20-летия картины.
Авторизация по e-mail