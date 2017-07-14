Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Тайная жизнь домашних животных» на русском?

Кто озвучивал «Тайная жизнь домашних животных» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Героев полнометражного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Сергей Смирнов — Макс – Луис Си Кей

Юрий Брежнев — Дюк – Эрик Стоунстрит

Ирина Киреева — Кэти – Элли Кемпер

Константин Карасик — Мэл – Бобби Мойнахан

Илья Исаев — Снежок – Кевин Харт

Анастасия Лапина — Хлоя – Лейк Белл

Вероника Саркисова — Гиджет – Дженни Слейт

Даниил Щебланов — Бадди - Хэннибал Бёресс

Тимофей Спивак — Тиберий – Альберт Брукс

Иван Калинин — Озоун – Стив Куган

Алексей Колган — Попс – Дэна Карви

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Луис Си Кей
Эрик Стоунстрит
Эрик Стоунстрит
Eric Stonestreet
Элли Кемпер
Элли Кемпер
Ellie Kemper
Бобби Мойнахан
Бобби Мойнахан
Bobby Moynihan
Кевин Харт
Кевин Харт
Kevin Hart
Константин Карасик
Константин Карасик
Konstantin Karasik
Илья Исаев
Ilya Isayev

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тайная жизнь домашних животных
Тайная жизнь домашних животных анимация, комедия
2016, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше