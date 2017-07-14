Кто озвучивал «Тайная жизнь домашних животных» на русском?

Героев полнометражного мультфильма «Тайная жизнь домашних животных», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Сергей Смирнов — Макс – Луис Си Кей
Юрий Брежнев — Дюк – Эрик Стоунстрит
Ирина Киреева — Кэти – Элли Кемпер
Константин Карасик — Мэл – Бобби Мойнахан
Илья Исаев — Снежок – Кевин Харт
Анастасия Лапина — Хлоя – Лейк Белл
Вероника Саркисова — Гиджет – Дженни Слейт
Даниил Щебланов — Бадди - Хэннибал Бёресс
Тимофей Спивак — Тиберий – Альберт Брукс
Иван Калинин — Озоун – Стив Куган
Алексей Колган — Попс – Дэна Карви
