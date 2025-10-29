Кто озвучивал «Шрэк 2» на русском?

«Шрэк 2» — вторая часть американской анимационной франшизы «Шрэк», вышедшая в 2004 году. Оригинальный мультик, представленный в 2001 году, стал вехой в жанре сказочного кино благодаря переворачиванию устоявшихся шаблонов.
По сюжету Шрэк и Фиона возвращаются домой и обнаруживают приглашение от родителей Фионы на семейный ужин. Проблема в том, что король с королевой не знают: их дочь теперь тоже огр! В компании верного Ослика пара отправляется в путь, который оказывается полным сюрпризов.
