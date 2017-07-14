Кто озвучивал русскую версию песен в «Моане»?

Песни в русской версии мультфильма «Моана», показанной в российских кинотеатрах в 2016 году, озвучивали следующие артисты:
«Дом родной» — Юлианна Караулова, Денис Клявер, Мариам Мерабова, Эстер Папернова, Зина Куприянович
«Что меня ждёт» — Зина Куприянович
«Песня мореходов» — Андрей Вальц, Евгений Вальц
«Спасибо» — Григорий Сиятвинда
«Жить в блеске» — Илья Лагутенко
«Я — Моана» — Мариам Мерабова, Зина Куприянович
«Кто ты» — Зина Куприянович
«Сердце моё» — Юлианна Караулова
«Спасибо» (версия в титрах) — Денис Клявер
