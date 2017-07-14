Меню
Кто озвучивал русскую версию песен в «Моане»?

Кто озвучивал русскую версию песен в «Моане»?

Задаёт вопрос: Почемучка
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 14 июля 2017

Песни в русской версии мультфильма «Моана», показанной в российских кинотеатрах в 2016 году, озвучивали следующие артисты:

«Дом родной» — Юлианна Караулова, Денис Клявер, Мариам Мерабова, Эстер Папернова, Зина Куприянович

«Что меня ждёт» — Зина Куприянович

«Песня мореходов» — Андрей Вальц, Евгений Вальц

«Спасибо» — Григорий Сиятвинда

«Жить в блеске» — Илья Лагутенко

«Я — Моана» — Мариам Мерабова, Зина Куприянович

«Кто ты» — Зина Куприянович

«Сердце моё» — Юлианна Караулова

«Спасибо» (версия в титрах) — Денис Клявер

