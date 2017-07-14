Кто озвучивал песни в «Моане» на английском?

Песни мультфильма «Моана», вышедшего в 2016 году, на английском были озвучены следующими артистами:
1.«Tulou Tagaloa (Оливия Фоай)»
2. «An Innocent Warrior (Ваи Махина, Сулата Фоай-Амиату & Мэттью Инелео)»
3. «Where You Are (Кристофер Джексон, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер, Аулии Кравальо & Луиз Буш)»
4. «How Far I'll Go (Аулии Кравальо)»
5. «We Know the Way (Опетайя Фоай и Лин-Мануэль Миранда)»
7. «You're Welcome (Дуэйн Джонсон)»
8. «Shiny (Джемейн Клемент)»
9. «Logo Te Pate (Оливия Фоай, Опетайя Фоай & Talaga Steve Sale)»
10. «I Am Moana (Рэйчел Хаус & Аулии Кравальо)»
11. «Know Who You Are (Аулии Кравальо, Vai Mahina, Оливия Фоай, Опетайя Фоай & Мэттью Инелео)»
12. «We Know the Way (в финале) (Лин-Мануэль Миранда и Опетайя Фоай)»
13. «How Far I'll Go (Алессия Кара)»
