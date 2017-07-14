Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал песни в «Моане» на английском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Песни мультфильма «Моана», вышедшего в 2016 году, на английском были озвучены следующими артистами:

1.«Tulou Tagaloa (Оливия Фоай)»

2. «An Innocent Warrior (Ваи Махина, Сулата Фоай-Амиату & Мэттью Инелео)»

3. «Where You Are (Кристофер Джексон, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер, Аулии Кравальо & Луиз Буш)»

4. «How Far I'll Go (Аулии Кравальо)»

5. «We Know the Way (Опетайя Фоай и Лин-Мануэль Миранда)»

7. «You're Welcome (Дуэйн Джонсон)»

8. «Shiny (Джемейн Клемент)»

9. «Logo Te Pate (Оливия Фоай, Опетайя Фоай & Talaga Steve Sale)»

10. «I Am Moana (Рэйчел Хаус & Аулии Кравальо)»

11. «Know Who You Are (Аулии Кравальо, Vai Mahina, Оливия Фоай, Опетайя Фоай & Мэттью Инелео)»

12. «We Know the Way (в финале) (Лин-Мануэль Миранда и Опетайя Фоай)»

13. «How Far I'll Go (Алессия Кара)»

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Моана
Моана анимация
2016, США
7.0
