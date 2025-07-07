Кто озвучивал на русском мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов»?

«Кей-поп-охотницы на демонов» — американский фэнтезийный мультфильм, вышедший на стрим-сервисе Netflix 20 июня 2025 года. В русскоязычном варианте главных героев озвучили Софа Чудновская (Руми), Юлия Марычева (Мира), Анна Бойко (Зои), Евгений Зайцев (Джину), Анастасия Поплавская (Селин), Андрей Ежов (Бобби), Кирилл Сафонов (Гви-Ма), Андрей Домнин (целитель Хан), Григорий Каценельсон (Романтик Saja), Илья Доля (Мистери Saja), а также Антон Вилькин, Александр Напарин, Александр Берг, Александр Львовский, Аля Гольдман, Анна Табачникова, Валерия Буздыгар и другие.
По сюжету со стародавних времен девушки с необыкновенными голосами защищают людей от демонов, своим пением создавая барьер, который не позволяет силам зла прорваться в мир людей. Именно этим занимаются члены женской кей-поп-группы Huntrix. Они преуспевали в своей миссии до тех пор, пока их поклонников не начал переманивать мужской коллектив, состоящий из демонов в обличии красивых парней.
Авторизация по e-mail