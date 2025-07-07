Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал на русском мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов»?

Кто озвучивал на русском мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 7 июля 2025 Дата обновления ответа: 7 июля 2025

«Кей-поп-охотницы на демонов» — американский фэнтезийный мультфильм, вышедший на стрим-сервисе Netflix 20 июня 2025 года. В русскоязычном варианте главных героев озвучили Софа Чудновская (Руми), Юлия Марычева (Мира), Анна Бойко (Зои), Евгений Зайцев (Джину), Анастасия Поплавская (Селин), Андрей Ежов (Бобби), Кирилл Сафонов (Гви-Ма), Андрей Домнин (целитель Хан), Григорий Каценельсон (Романтик Saja), Илья Доля (Мистери Saja), а также Антон Вилькин, Александр Напарин, Александр Берг, Александр Львовский, Аля Гольдман, Анна Табачникова, Валерия Буздыгар и другие.

По сюжету со стародавних времен девушки с необыкновенными голосами защищают людей от демонов, своим пением создавая барьер, который не позволяет силам зла прорваться в мир людей. Именно этим занимаются члены женской кей-поп-группы Huntrix. Они преуспевали в своей миссии до тех пор, пока их поклонников не начал переманивать мужской коллектив, состоящий из демонов в обличии красивых парней.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Кейпоп-охотницы на демонов
Кейпоп-охотницы на демонов боевик, приключения, анимация
2025, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше