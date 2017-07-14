Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал мультик «Трио в перьях»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Трио в перьях», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Тильман Дёблер/Купер Келли Крамер — Ричард – Алексей Воробьев в русском дубляже

Шеннон Конли/Николетт Кребиц — Ольга – певица Полина Гагарина в русском дубляже

Кристиан Гол/Марк Томпсон — Кики – певец Филипп Киркоров в русском дубляже

Марко Эссер/Джейсон Гриффит — Макс

Маркус Офф/Джонатан Тодд Росс — Клавдий

Эрика Шредер/Мод Акерманн — Аврора

Теги: озвучка и дубляж
