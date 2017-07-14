Меню
Кто озвучивал мультфильм «Зверопой» на русском?

Кто озвучивал мультфильм «Зверопой» на русском?

14 июля 2017
Наш ответ:

В мультфильме «Зверопой» основных персонажей озвучивали следующие актеры:

Мэттью Макконахи - коала Бастер Мун

Тэрон Эджертон - горилла Джонни

Скарлетт Йоханссон - дикобразиха Эш

Риз Уизерспун - свинья Розита

Ник Офферман – Норман, муж Розиты

Питер Серафинович - Маркус, отец Джонни

Сет МакФарлейн - мышь Майк

Джон Си Райли - баран Эдди

Дженнифер Хадсон - молодая Нана

Тори Келли - слониха Мина

Ник Кролл - Гюнтер

Лора Дикинсон - паук

В русской версии персонажей мультфильма «Зверопой» озвучивали:

Даниил Эльдаров — Бастер Мун

Станислав Тикунов — Джонни

Татьяна Шитова — Эш

Ирина Киреева — Розита

Алексей Войтюк — Норман

Сергей Чихачёв — Маркус

Илья Исаев — Майк

Сергей Смирнов — Эдди

Любовь Германова — Нана Нудлман

Элиза Мартиросова — Мина

Иван Калинин — мисс Кроул

Константин Карасик — Гюнтер

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Зверопой 2
Зверопой 2 анимация, мюзикл
2021, США
7.0
Зверопой
Зверопой мюзикл, анимация
2016, США
7.0
Ян Лавинский 19 декабря 2021, 12:47
Очень крутой мультфильм! Команда создателей сработала на отлично! Браво!
