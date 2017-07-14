Кто озвучивал мультфильм «Зверопой» на русском?

В мультфильме «Зверопой» основных персонажей озвучивали следующие актеры:
Мэттью Макконахи - коала Бастер Мун
Тэрон Эджертон - горилла Джонни
Скарлетт Йоханссон - дикобразиха Эш
Риз Уизерспун - свинья Розита
Ник Офферман – Норман, муж Розиты
Питер Серафинович - Маркус, отец Джонни
Сет МакФарлейн - мышь Майк
Джон Си Райли - баран Эдди
Дженнифер Хадсон - молодая Нана
Тори Келли - слониха Мина
Ник Кролл - Гюнтер
Лора Дикинсон - паук
В русской версии персонажей мультфильма «Зверопой» озвучивали:
Даниил Эльдаров — Бастер Мун
Станислав Тикунов — Джонни
Татьяна Шитова — Эш
Ирина Киреева — Розита
Алексей Войтюк — Норман
Сергей Чихачёв — Маркус
Илья Исаев — Майк
Сергей Смирнов — Эдди
Любовь Германова — Нана Нудлман
Элиза Мартиросова — Мина
Иван Калинин — мисс Кроул
Константин Карасик — Гюнтер
