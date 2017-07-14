Кто озвучивал мультфильм «Вверх» на русском?

Героев полнометражного мультфильма «Вверх», вышедшего в 2009 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Армен Джигарханян — Карл Фредриксен
Иван Чуваткин — Рассел
Владимир Тягичев — Даг
Александр Стефанцов — Альфа
Дальвин Щербаков — Чарльз Ф. Мантц
Павел Сборщиков — Бета/Омега
Павел Урсул — Гамма
Игорь Миркурбанов — теледиктор
Екатерина Сибрина — маленькая Элли
Егор Шмигельский — маленький Карл
Алексей Жуйков — Том
Алексей Сафиуллин — вожатый Строуч/строитель Стив
Ксения Часовских — офицер полиции Эдит
Владимир Майсурадзе и Тимофей Савин — Джордж и Эйджей, сотрудники дома престарелых
