Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал мультфильм «Вверх» на русском?

Кто озвучивал мультфильм «Вверх» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев полнометражного мультфильма «Вверх», вышедшего в 2009 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Армен Джигарханян — Карл Фредриксен

Иван Чуваткин — Рассел

Владимир Тягичев — Даг

Александр Стефанцов — Альфа

Дальвин Щербаков — Чарльз Ф. Мантц

Павел Сборщиков — Бета/Омега

Павел Урсул — Гамма

Игорь Миркурбанов — теледиктор

Екатерина Сибрина — маленькая Элли

Егор Шмигельский — маленький Карл

Алексей Жуйков — Том

Алексей Сафиуллин — вожатый Строуч/строитель Стив

Ксения Часовских — офицер полиции Эдит

Владимир Майсурадзе и Тимофей Савин — Джордж и Эйджей, сотрудники дома престарелых

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Armen Dzhigarkhanyan
Иван Чуваткин
Ivan Chuvatkin
Александр Стефанцов
Александр Стефанцов
Дальвин Щербаков
Дальвин Щербаков
Dalvin Shcherbakov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вверх
Вверх анимация, семейный, приключения
2009, США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше