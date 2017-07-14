Кто озвучивал мультфильм «В поисках Дори» на русском?

Героев мультфильма «В поисках Дори», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):
Елена Шульман — Дори
Ева Роде — Дори в детстве
Надежда Щецова — Дори в юности
Константин Карасик — Марлин
Сергей Чихачёв — Хэнк
Софья Ануфриева — Судьба
Георгий Клопов — Немо
Диомид Виноградов — Бэйли / эпизоды
Елена Солодилина — Дженни
Андрей Вальц — Чарли
Владимир Антоник — Хлюп
Денис Некрасов — Ластер
Даниил Щебланов — мистер Скат
Наталия Колодяжная — Инез
Владимир Рыбальченко — Стэн
Николай Дроздов — голос в океанариуме
Фёдор Машанов — пассажир Карл / пассажир Томми / эпизоды
Игорь Балалаев — Краш
Реди-Мария Контридзе — Прыск
Виктория Казанцева — рыба-цыпленок
Игорь Бондаренко — Билл / Грот
Сергей Усков — Жабр / Пузырь / рыба-луна
Анна Аннинская — Бриз / Штиль
Арзу Сулейманова — Персик / эпизоды
