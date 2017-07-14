Меню
Кто озвучивал мультфильм «В поисках Дори» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «В поисках Дори», вышедшего в 2016 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Елена Шульман — Дори

Ева Роде — Дори в детстве

Надежда Щецова — Дори в юности

Константин Карасик — Марлин

Сергей Чихачёв — Хэнк

Софья Ануфриева — Судьба

Георгий Клопов — Немо

Диомид Виноградов — Бэйли / эпизоды

Елена Солодилина — Дженни

Андрей Вальц — Чарли

Владимир Антоник — Хлюп

Денис Некрасов — Ластер

Даниил Щебланов — мистер Скат

Наталия Колодяжная — Инез

Владимир Рыбальченко — Стэн

Николай Дроздов — голос в океанариуме

Фёдор Машанов — пассажир Карл / пассажир Томми / эпизоды

Игорь Балалаев — Краш

Реди-Мария Контридзе — Прыск

Виктория Казанцева — рыба-цыпленок

Игорь Бондаренко — Билл / Грот

Сергей Усков — Жабр / Пузырь / рыба-луна

Анна Аннинская — Бриз / Штиль

Арзу Сулейманова — Персик / эпизоды

