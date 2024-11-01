Кто озвучивал мультфильм «Дикий робот»?

«Дикий робот» — анимационный фильм знаменитой студии DreamWorks. Премьера состоялась 8 сентября 2024 года. В центре сюжета — робот ROZZUM 7134, или просто Роз, оказывается на живописном острове, населенном различными животными. Роз адаптируется к жизни в новых условиях и обретает друзей. Спустя время на остров прибывают другие роботы из племени Роза, но настроены они агрессивно.
В России «Дикий робот» легально не вышел. В официальной версии мультика, рассчитанной на показ в кинотеатрах СНГ, исключая РФ, главных героев озвучили Катя Хейфец (Роз), Дмитрий Тихонов (лис Финк), Даниил Постников (гусенок Брайтбилл), Иван Стависский (гусь Лонгнек), Анна Андреева (робот Вонтра), Георгий Вардиашвили (бобер Гребец), Маргарита Корш (опоссум Пинктейл), Дмитрий Бужинский (сокол Громобой), Олег Мчедлишвили (гризли Торн) и другие.
