Кто озвучивал «Мадагаскар»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

Главных героев серии мультфильмов «Мадагаскар» озвучивают следующие актеры:

Бен Стиллер — Алекс, лев

Крис Рок — Мартин, зебра

Джада Пинкетт Смит — Глория, бегемотиха

Дэвид Швиммер — Мелман, жираф

Саша Барон Коэн — Джулиан, кошачий лемур, король лемуров

Седрик «Развлекатель» — Морис, ай-ай, помощник Джулиана

Энди Рихтер — Морт, мышиный лемур

Том МакГрат — Шкипер, командир пингвинов

Билл Фагербакк — Ковальски, «мозг» пингвинов

Джон Ди Маджио — Рико, пингвин-оружие

Кристофер Найтс — Прапор, пингвин-боец

Эрик Стюарт — Мейсон, обезьяна

Элиза Габриэлли — старушка Нана

На русском языке серию мультфильмов «Мадагаскар» дублировали:

Константин Хабенский — Алекс, лев

Оскар Кучера — Марти, зебра

Александр Цекало — Мелман, жираф

Маша Малиновская — Глория, гиппопотам

Александр Машанов — Джулиан, король лемуров

Сергей Козик — Морис, помощник Джулиана

Роман Рязанцев — Морт

Анатолий Дубанов — пингвин Шкипер

Андрей Шамин — пингвин-офицер Ковальски / полицейский

Иван Паршин — пингвин-помощник Прапор

Андрей Мошков — шимпанзе Мейсон

Людмила Безуглая — старушка Нана

Теги: озвучка и дубляж
