Кто озвучивал «Мадагаскар»?

Главных героев серии мультфильмов «Мадагаскар» озвучивают следующие актеры:
Бен Стиллер — Алекс, лев
Крис Рок — Мартин, зебра
Джада Пинкетт Смит — Глория, бегемотиха
Дэвид Швиммер — Мелман, жираф
Саша Барон Коэн — Джулиан, кошачий лемур, король лемуров
Седрик «Развлекатель» — Морис, ай-ай, помощник Джулиана
Энди Рихтер — Морт, мышиный лемур
Том МакГрат — Шкипер, командир пингвинов
Билл Фагербакк — Ковальски, «мозг» пингвинов
Джон Ди Маджио — Рико, пингвин-оружие
Кристофер Найтс — Прапор, пингвин-боец
Эрик Стюарт — Мейсон, обезьяна
Элиза Габриэлли — старушка Нана
На русском языке серию мультфильмов «Мадагаскар» дублировали:
Константин Хабенский — Алекс, лев
Оскар Кучера — Марти, зебра
Александр Цекало — Мелман, жираф
Маша Малиновская — Глория, гиппопотам
Александр Машанов — Джулиан, король лемуров
Сергей Козик — Морис, помощник Джулиана
Роман Рязанцев — Морт
Анатолий Дубанов — пингвин Шкипер
Андрей Шамин — пингвин-офицер Ковальски / полицейский
Иван Паршин — пингвин-помощник Прапор
Андрей Мошков — шимпанзе Мейсон
Людмила Безуглая — старушка Нана
