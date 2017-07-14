Меню
Кто озвучивал кота Леопольда в мультфильме?

14 июля 2017
Наш ответ:

В серии советских мультфильмов «Кот Леопольд» главного героя озвучивал сначала Андрей Миронов, затем, со второй серии – Геннадий Хазанов. С третьей («Клад кота Леопольда») по одиннадцатую серию («Автомобиль кота Леопольда») все роли озвучивал Александр Калягин (кроме девятой серии «Интервью с Котом Леопольдом», где вновь прозвучал голос Миронова). Серии «Возвращение кота Леопольда» были озвучены Всеволодом Абдуловым и Людмилой Ильиной. В «Новых приключениях кота Леопольда» роль кота озвучил Александр Калягин и Сергей Смирнов (в некоторых сериях).

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

