Кто озвучивал кота Леопольда в мультфильме?

В серии советских мультфильмов «Кот Леопольд» главного героя озвучивал сначала Андрей Миронов, затем, со второй серии – Геннадий Хазанов. С третьей («Клад кота Леопольда») по одиннадцатую серию («Автомобиль кота Леопольда») все роли озвучивал Александр Калягин (кроме девятой серии «Интервью с Котом Леопольдом», где вновь прозвучал голос Миронова). Серии «Возвращение кота Леопольда» были озвучены Всеволодом Абдуловым и Людмилой Ильиной. В «Новых приключениях кота Леопольда» роль кота озвучил Александр Калягин и Сергей Смирнов (в некоторых сериях).
