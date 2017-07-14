Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивал «Гадкий Я» на русском?

Кто озвучивал «Гадкий Я» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Гадкий Я», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах):

Стив Карелл — Грю (Леонид Ярмольник)

Джейсон Сигел — Вектор (Марк Тишман)

Расселл Бренд — Доктор Нефарио (Михаил Георгиу)

Джули Эндрюс — Мама Грю (Наталья Гурзо)

Уилл Арнетт — Мистер Перкинс (Алексей Колган)

Кристен Уиг — Мисс Хэтти (Елена Соловьёва)

Миранда Косгроув — Марго (Лиза Мартиросова)

Дана Гайер — Эдит (Анна Штукатурова)

Элси Фишер — Агнес (Алина Кукушкина)

Дэнни Макбрайд — Фред Макдэйд (Никита Прозоровский)

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Леонид Ярмольник
Леонид Ярмольник
Leonid Yarmolnik
Стив Карелл
Стив Карелл
Steve Carell
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
Jason Segel
Марк Тишман
Mark Tishman
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Will Arnett
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Kristen Wiig

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гадкий я 3
Гадкий я 3 приключения, комедия, анимация
2017, США
7.0
Гадкий я 2
Гадкий я 2 анимация, семейный
2013, США
7.0
Гадкий я
Гадкий я семейный, анимация
2010, США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше