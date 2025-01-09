Меню
Кто озвучивает Волка в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк 6»?

Олег Скрынько 9 января 2025 Дата обновления: 9 января 2025
Наш ответ:

«Иван Царевич и Серый Волк 6» — очередная часть российской анимационной франшизы студии «Мельница» и кинокомпании СТВ «Иван Царевич и Серый Волк». В прокат мультик вышел 26 декабря 2024 года. Серого Волка озвучил Александр Боярский, который также является соавтором сценария.

В центре сюжета — масштабная волшебная выставка «Сказка-экспо». Желая показать себя и приумножить славу Тридевятого царства, Царь-батюшка собирается представить там небывалое изобретение. Однако проблема в том, что исполняющая желания Щука бесследно пропала. Решать эту проблему призваны Иван, Серый Волк и Василиса, которые отправляются в дальнее путешествие. На этом пути героев ждут новые знакомства и невероятные приключения.

Александр Боярский
Александр Боярский

Иван Царевич и Серый Волк 6
Иван Царевич и Серый Волк 6 приключения, анимация, фэнтези
2024, Россия
6.0
