Кто озвучивает «Тачки 3»?

В мультфильме «Тачки 3» 2017 года задействованы следующие актеры:
Оуэн Уилсон — Молния Маккуин (в русской версии озвучивал Дмитрий Харатьян)
Кристела Алонсо — Крус Рамирес (Ирина Пегова)
Крис Купер — Выхлоп (Рудольф Панков)
Натан Филлион — Стерлинг Сильвер (Станислав Стрелков)
Ларри-кабельщик — Мэтр (Сергей Кузнецов)
Арми Хаммер — Джексон Шторм (Виктор Хориняк)
Бонни Хант — Салли Каррера (Алика Смехова)
Лиа Делария — Мисс Крошка (Елена Терновая)
Керри Вашингтон — Натали Дайджест (Елена Летучая)
Тони Шалуб — Луиджи (Сергей Бызгу)
Авторизация по e-mail