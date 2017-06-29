Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает «Тачки 3»?

Кто озвучивает «Тачки 3»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:

В мультфильме «Тачки 3» 2017 года задействованы следующие актеры:

Оуэн Уилсон — Молния Маккуин (в русской версии озвучивал Дмитрий Харатьян)

Кристела Алонсо — Крус Рамирес (Ирина Пегова)

Крис Купер — Выхлоп (Рудольф Панков)

Натан Филлион — Стерлинг Сильвер (Станислав Стрелков)

Ларри-кабельщик — Мэтр (Сергей Кузнецов)

Арми Хаммер — Джексон Шторм (Виктор Хориняк)

Бонни Хант — Салли Каррера (Алика Смехова)

Лиа Делария — Мисс Крошка (Елена Терновая)

Керри Вашингтон — Натали Дайджест (Елена Летучая)

Тони Шалуб — Луиджи (Сергей Бызгу)

Теги: озвучка и дубляж
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тачки 3
Тачки 3 детский, анимация, приключения
2017, США
7.0
