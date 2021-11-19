Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает «Сказочный патруль»?

Кто озвучивает «Сказочный патруль»?

Елена Королева 19 ноября 2021 Дата обновления: 19 ноября 2021
Наш ответ:

Хотя изначально мультсериал «Сказочный патруль», созданный на студии анимации «Паровоз», вообще не планировался к трансляции по телевидению и был размещен на YouTube, его популярность среди юных зрителей хостинга оказалась столь высока, что уже несколько месяцев спустя права на его демонстрацию приобрели сразу три детских телеканала, в том числе федеральная «Карусель». В чем же секрет популярности этого мультсериала? Прежде всего, конечно, в яркой индивидуальности каждой из главных героинь, причем подчеркивается она не только лишь внешним видом и характером, но и голосом членов патруля. Мультфильм стал уникальным примером в анимации, когда один актер озвучания озвучивает только одного героя: обычно на этом сильно экономят время и деньги и каждый артист озвучивает несколько персонажей.

Здесь же Снежку озвучивает Полина Кутепова, Аленку – Мирослава Карпович, Варю – Ольга Кузьмина, а Машу – Юлия Александрова.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Полина Кутепова
Полина Кутепова
Polina Kutepova
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Yuliya Aleksandrova
Анастасия Чернова
Anastasia Chernova
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше