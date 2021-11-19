Кто озвучивает «Сказочный патруль»?

Наш ответ:

Хотя изначально мультсериал «Сказочный патруль», созданный на студии анимации «Паровоз», вообще не планировался к трансляции по телевидению и был размещен на YouTube, его популярность среди юных зрителей хостинга оказалась столь высока, что уже несколько месяцев спустя права на его демонстрацию приобрели сразу три детских телеканала, в том числе федеральная «Карусель». В чем же секрет популярности этого мультсериала? Прежде всего, конечно, в яркой индивидуальности каждой из главных героинь, причем подчеркивается она не только лишь внешним видом и характером, но и голосом членов патруля. Мультфильм стал уникальным примером в анимации, когда один актер озвучания озвучивает только одного героя: обычно на этом сильно экономят время и деньги и каждый артист озвучивает несколько персонажей.