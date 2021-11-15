Меню
Кто озвучивает «Симпсонов» на русском?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

По состоянию на октябрь 2021 года в русской версии сериала «Симпсоны» Гомера Симпсона озвучивает Борис Быстров, а Мардж Симпсон говорит голосом Ирины Савиной (которая является супругой Бориса Быстрова). Барт и Лиза также говорят голосом Савиной. За время существования сериала были случаи, когда главных героев в разных сезонах дублировали и другие актеры.

Гомера озвучивали Александр Рыжков, Вадим Андреев (частично первый сезон), Олег Форостенко. Мардж дублировала Людмила Гнилова, Нина Лунёва и Ольга Зубкова (последняя – в полнометражном фильме «Симпсоны в кино»).

