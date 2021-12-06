Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает Шамаханскую царицу в «Трех богатырях»?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

Шамаханскую царицу, главного антагониста полнометражного мультфильма «Три богатыря и Шамаханская царица» из цикла о трех богатырях озвучила российская актриса Анна Геллер. В числе ее работ также дубляж таких популярных фильмов, как «Дьявол носит Prada», «Семь жизней», а также сериала «Игра престолов». Реальное Шамаханское (правильнее — Шемаханское или Ширванское) ханство, в котором, по легенде, правила злая владычица, находилось на территории современного города Шемахы в Азербайджане. Впервые этот персонаж появляется в «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина. Фамилию Шамаханская также носит героиня советского фильма «Чародеи».

На основе сюжета киноленты была создана одноименная компьютерная игра.

 

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
