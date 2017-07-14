Кто озвучивает «Рапунцель: Запутанная история»?

Героев мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Мэнди Мур — Рапунцель – Виктория Дайнеко
Делани Роуз Стейн — Рапунцель в детстве - Александра Ахметзянова
Закари Ливай — Флинн Райдер – Григорий Антипенко и Андрей Бирин (исполнение песен)
Донна Мёрфи — Матушка Готель – Мария Кац
Рон Перлман — братья Граббингстон – Арман Хачатрян
Брэд Гарретт — Крюк - Владимир Майсурадзе
Джеффри Тэмбор — Лавлорн – Антон Эльдаров
