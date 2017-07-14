Меню
Кто озвучивает «Рапунцель: Запутанная история»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Героев мультфильма «Рапунцель: Запутанная история», вышедшего в 2010 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Мэнди Мур — Рапунцель – Виктория Дайнеко

Делани Роуз Стейн — Рапунцель в детстве - Александра Ахметзянова

Закари Ливай — Флинн Райдер – Григорий Антипенко и Андрей Бирин (исполнение песен)

Донна Мёрфи — Матушка Готель – Мария Кац

Рон Перлман — братья Граббингстон – Арман Хачатрян

Брэд Гарретт — Крюк - Владимир Майсурадзе

Джеффри Тэмбор — Лавлорн – Антон Эльдаров

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Рапунцель: Запутанная История
Рапунцель: Запутанная История семейный, мюзикл, анимация, комедия
2010, США
8.0
