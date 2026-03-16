Кто озвучивает персонажей в мультфильме "Три богатыря и свет клином"?

«Три богатыря и свет клином» — продолжение знаменитой серии фильмов про Трех Богатырей, полюбившейся отечественным зрителям.
В мультфильме «Три богатыря и свет клином» персонажей озвучивают следующие актеры дубляжа:
У богатырей вот-вот появится новое поколение, но спокойной жизни не видать — на Русь надвигается огромная туча, способная навеки затмить солнце. Герои оставляют семьи и спешат отразить эту неведомую угрозу. А тем временем хитрый купец Колыван только этого и ждал: собрав под своим началом бывших приспешников Бабы Яги, он нападает на княжество, оставшееся без защиты. Однако враг просчитался — богатыри вовремя приходят на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию, чтобы вновь спасти отечество.
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