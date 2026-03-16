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Кто озвучивает персонажей в мультфильме "Три богатыря и свет клином"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 16 марта 2026 Дата обновления ответа: 16 марта 2026

«Три богатыря и свет клином» — продолжение знаменитой серии фильмов про Трех Богатырей, полюбившейся отечественным зрителям.

Кто занимался озвучкой

В мультфильме «Три богатыря и свет клином» персонажей озвучивают следующие актеры дубляжа:

О чем мультфильм:

У богатырей вот-вот появится новое поколение, но спокойной жизни не видать — на Русь надвигается огромная туча, способная навеки затмить солнце. Герои оставляют семьи и спешат отразить эту неведомую угрозу. А тем временем хитрый купец Колыван только этого и ждал: собрав под своим началом бывших приспешников Бабы Яги, он нападает на княжество, оставшееся без защиты. Однако враг просчитался — богатыри вовремя приходят на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию, чтобы вновь спасти отечество.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

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Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином анимация, приключения, семейный
2025, Россия
6.0
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