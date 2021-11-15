Кто озвучивает персонажей мультфильмов «Гадкий я» на русском языке?

В первой части франшизы «Гадкий я» главного героя Грю озвучил Леонид Ярмольник, однако в последующих частях, в том числе и в фильме «Миньоны», этого персонажа дублировал Сергей Бурунов. Доктора Нефарио озвучил Михаил Георгиу, злодея из первой части, Вектора, дублировал Марк Тишман. Эль Мачо говорит голосом Владимира Еремина, Бальтазар Брейк из «Гадкий я – 3» озвучен Станиславом Тикуновым. Все голоса миньонов в оригинальной озвучке принадлежат режиссерам картины Пьеру Коффину и Крису Рено.
Язык, на котором говорят миньоны, представляет собой смесь нескольких языков и непонятную тарабарщину. Их не дублируют на другие языки.
