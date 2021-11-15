Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?

Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

В новых сериях мультфильма «Простоквашино» Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен, Шарика в сериях с 1-й по 29-ю – музыкант Гарик Сукачев, а с 30-й серии – актер Павел Деревянко. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, который озвучивал Матроскина в оригинальной трилогии, а почтальона Печкина – актер Иван Охлобыстин. Маме Дяди Федора достался голос телеведущей Юлии Меньшовой, а папа говорит голосом актера Андрея Тенетко.

Актеры Николай Дроздов, Александр Гудков, Александр Плющев, Елена Шульман и Диомид Виноградов озвучили в мультсериале эпизодических персонажей.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово
«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет
«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше