Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?

Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

«Пластмассовая люстра»: эта наложница Сулеймана до сих пор бесит поклонников «Великолепного века» — что с ней не так

Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Лондон, гудбай: спустя 15 лет появились подробности о фильме «Шерлок Холмс 3» — легендарный сыщик переедет

«Вижу белые лица»: Борисов разошелся на съемках у Кончаловского — за секунду «Хроники русской революции» стали бы дороже на 1,5 млн рублей

Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер

3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше

«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)