Кто озвучивает новые серии «Простоквашино»?

В новых сериях мультфильма «Простоквашино» Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен, Шарика в сериях с 1-й по 29-ю – музыкант Гарик Сукачев, а с 30-й серии – актер Павел Деревянко. Кота Матроскина озвучил Антон Табаков, сын Олега Табакова, который озвучивал Матроскина в оригинальной трилогии, а почтальона Печкина – актер Иван Охлобыстин. Маме Дяди Федора достался голос телеведущей Юлии Меньшовой, а папа говорит голосом актера Андрея Тенетко.
Актеры Николай Дроздов, Александр Гудков, Александр Плющев, Елена Шульман и Диомид Виноградов озвучили в мультсериале эпизодических персонажей.
Авторизация по e-mail