Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина»?

Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Новые приключения Аладдина», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Кев Адамс (Kev Adams) – Аладдин / Сэм, в русском дубляже Филипп Киркоров

Жан-Поль Рув (Jean-Paul Rouve), Визирь - Василий Дахненко

Ванесса Гуид (Vanessa Guide), принцесса София - Евгения Ваган

Уилльям Лебхил (William Lebghil), Халид - Даниил Эльдаров

Одри Лами (Audrey Lamy), Барбара - Ирина Киреева

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Кев Адамс
Кев Адамс
Kev Adams
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Philipp Kirkorov
Василий Дахненко
Евгения Ваган
Жан-Поль Рув
Жан-Поль Рув
Jean-Paul Rouve
Ванесса Гуид
Ванесса Гуид
Vanessa Guide
Даниил Эльдаров
Даниил Эльдаров
Daniil Eldarov

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Новые приключения Аладдина
Новые приключения Аладдина комедия
2016, Франция
4.0
