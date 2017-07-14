Кто озвучивает «Новые приключения Аладдина»?

Героев мультфильма «Новые приключения Аладдина», вышедшего в 2015 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Кев Адамс (Kev Adams) – Аладдин / Сэм, в русском дубляже Филипп Киркоров
Жан-Поль Рув (Jean-Paul Rouve), Визирь - Василий Дахненко
Ванесса Гуид (Vanessa Guide), принцесса София - Евгения Ваган
Уилльям Лебхил (William Lebghil), Халид - Даниил Эльдаров
Одри Лами (Audrey Lamy), Барбара - Ирина Киреева
