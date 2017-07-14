Меню
Кто озвучивает на русском мультфильм «Балерина» (2017)?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Балерина», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Эль Фаннинг — Фелис/Фелиция Миллинер (Анастасия Жаркова)

Дэйн ДеХаан — Виктор

Мэдди Зиглер — Камилла Ле О

Карли Рэй Джепсен — Одетта (Илзе Лиепа)

Элана Дункельман — Дора (Соня Киперман)

Шошана Спелинг — Нора (Анна Котова)

Джули Ханер — Реджина Ле О

Лорен Морель — Луи Мерант

Антуан Шумский — Рудольф (Григорий Калинин)

Балерина
Балерина анимация, семейный
2017, Франция / Канада
7.0
