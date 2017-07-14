Кто озвучивает на русском мультфильм «Балерина» (2017)?

Героев мультфильма «Балерина», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Эль Фаннинг — Фелис/Фелиция Миллинер (Анастасия Жаркова)
Дэйн ДеХаан — Виктор
Мэдди Зиглер — Камилла Ле О
Карли Рэй Джепсен — Одетта (Илзе Лиепа)
Элана Дункельман — Дора (Соня Киперман)
Шошана Спелинг — Нора (Анна Котова)
Джули Ханер — Реджина Ле О
Лорен Морель — Луи Мерант
Антуан Шумский — Рудольф (Григорий Калинин)
