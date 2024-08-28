Кто озвучивает мультфильм «Тролли 3»?

«Тролли 3» — очередной полнометражный проект в рамках популярной анимационной франшизы «Тролли». Мировая премьера состоялась 12 октября 2023 года. При бюджете в размере $95 млн мультик собрал в прокате $209 млн. В русскоязычном дубляже, рассчитанном на страны СНГ, исключая Россию, персонажей озвучили следующие артисты: Ярослава Туревская (Розочка), Теона Дольникова (вокал Розочки), Даниил Постников (Цветан), Рахматулла Амиров (вокал Цветана), Милена Ажиба (Вива), Елизавета Эбаноидзе (вокал Вивы), Владимир Новосардов (Джон Дори), Станислав Шапкин (Клэй), Бека Медзмариашвили (вокал Клэя), Игорь Попов (Алмаз), Савва Самодуров (Флойд), Катя Хейфец (Вельвет), Ия Джгереная (вокал Вельвет), Елена Полякова (Кримп), Яна Дели (вокал Кримп), Максим Некрасов (король Хрящ), а также Андрей Бибиков, Георгий Вардиашвили, Серго Кения, Григорий Лайков, Дмитрий Тихонов, Изабелла Богданова, Влада Анисимова, Диана Нерсесова, Никита Веремеев и Маргарита Корш.
Авторизация по e-mail