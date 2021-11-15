Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает мультфильм «Монстры на каникулах» на русском языке?

Елена Королева 15 ноября 2021 Дата обновления: 15 ноября 2021
Наш ответ:

Анимационный фильм «Монстры на каникулах» был дублирован на русский язык Сергеем Буруновым (Дракула), Александром Пушным (Джонатан), Полиной Гагариной (Мэйвис), Михаилом Шацем (Франкенштейн), Дмитрием Полонским (Вольфыч). В английской версии это были Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Кевин Джеймс и Стив Бушеми соответственно.

Примечательно, что режиссер Геннадий Тартаковский настоял, чтобы Сэндлер, Джеймс и Бушеми записывали свои реплики вместе, а не по отдельности, как обычно происходит в таких проектах. 

