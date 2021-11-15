Кто озвучивает мультфильм «Монстры на каникулах» на русском языке?

Анимационный фильм «Монстры на каникулах» был дублирован на русский язык Сергеем Буруновым (Дракула), Александром Пушным (Джонатан), Полиной Гагариной (Мэйвис), Михаилом Шацем (Франкенштейн), Дмитрием Полонским (Вольфыч). В английской версии это были Адам Сэндлер, Энди Сэмберг, Селена Гомес, Кевин Джеймс и Стив Бушеми соответственно.
Примечательно, что режиссер Геннадий Тартаковский настоял, чтобы Сэндлер, Джеймс и Бушеми записывали свои реплики вместе, а не по отдельности, как обычно происходит в таких проектах.
