Кто озвучивает мультфильм «Холодное сердце» на русском?

Елена Королева 6 декабря 2021 Дата обновления: 6 декабря 2021
Наш ответ:

В России мультфильм дублировала по-настоящему звездная команда из профессиональных певцов. Так, королеву Эльзу озвучила джазовая исполнительница Анна Бутурлина, принцессу Анну и Кристоффа Бьоргмана – звезды российских мюзиклов Наталия Быстрова и Андрей Бирин, принца Ханса и снеговика Олафа – певцы Дима Билан и Сергей Пенкин. К слову, для Билана это был первый опыт дублирования мультфильмов. В интервью артист признавался, что подошел к работе над озвучкой принца Ханса крайне ответственно и скрупулезно.

И не остановился на достигнутом – в дальнейшем Билан принимал участие в озвучке анимационных фильмов «Тролли» (2016), «Птичий дозор» (2019), «Тролли. Мировой тур» (2020).

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

