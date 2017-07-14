Кто озвучивает мультфильм «Алеша Попович и Тугарин змей»?

Меню
Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», вышедший в 2004 году, собрал известных актёров для озвучивания ярких персонажей. Среди них — Олег Куликович, Анатолий Петров, Дмитрий Высоцкий, Екатерина Гороховская и многие другие. Каждый из этих артистов привнёс свой характер в мультсериал, создавая неповторимый дух и атмосферу.

Сюжет мультфильма

Действие мультфильма разворачивается в Ростове, где живет главный герой — Алёша Попович, не самый умный, но сильный и добрый молодой человек. После того как его план приводит к потере огромного количества золота, Алёша решает отправиться на поиски вражеской орды под предводительством Тугарина Змея. Вместе с ним в путь отправляются дед Тихон, девушка Любава, её бабушка, ослик Моисей и говорящий конь Гай Юлий Цезарь. Герои преодолевают множество препятствий, и, несмотря на неуклюжесть Алёши, он находит свой путь к тому, чтобы стать настоящим богатырем.

Актёры озвучивания мультфильма:

  • Алёша Попович — Олег Куликович — главный герой, неуклюжий, но добрый и сильный
  • Тихон — Анатолий Петров — дед Алёши
  • Гай Юлий Цезарь — Дмитрий Высоцкий — говорящий конь
  • Любава — Екатерина Гороховская — возлюбленная Алёши
  • Попадья — Татьяна Иванова — предводительница цыган
  • Бабушка Любавы — Наталья Данилова — бабушка девушки
  • Моисей — Михаил Черняк — осёл
  • Тугарин Змей — Константин Бронзит — главный антагонист
  • Князь Киевский — Сергей Маковецкий — правитель Киева
  • Алёша в детстве — Елена Шульман — маленький Алёша
  • Ростовский поп — Иван Краско — священнослужитель
  • Святогор — Иван Краско — герой эпоса

Теги: озвучка и дубляж
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей семейный, сказка, анимация
2004, Россия
7.0
