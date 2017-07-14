Кто озвучивает мультфильм «Алеша Попович и Тугарин змей»?

Наш ответ:

Мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», вышедший в 2004 году, собрал известных актёров для озвучивания ярких персонажей. Среди них — Олег Куликович, Анатолий Петров, Дмитрий Высоцкий, Екатерина Гороховская и многие другие. Каждый из этих артистов привнёс свой характер в мультсериал, создавая неповторимый дух и атмосферу.

Сюжет мультфильма

Действие мультфильма разворачивается в Ростове, где живет главный герой — Алёша Попович, не самый умный, но сильный и добрый молодой человек. После того как его план приводит к потере огромного количества золота, Алёша решает отправиться на поиски вражеской орды под предводительством Тугарина Змея. Вместе с ним в путь отправляются дед Тихон, девушка Любава, её бабушка, ослик Моисей и говорящий конь Гай Юлий Цезарь. Герои преодолевают множество препятствий, и, несмотря на неуклюжесть Алёши, он находит свой путь к тому, чтобы стать настоящим богатырем.

Актёры озвучивания мультфильма: