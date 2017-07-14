Кто озвучивает Лунтика и его друзей в мультфильме?

Российский детский мультсериал «Лунтик» и его персонажей озвучивают следующие отечественные актеры:
Лунтик - Екатерина Гороховская
Кузя - Елена Шульман
Мила - Юлия Рудина
Пчелёнок - Екатерина Гороховская, в 1 сезоне с 3-63 серии озвучивала Светлана Письмиченко
Баба Капа - Елена Шульман, Светлана Письмиченко (1 сезон)
Генерал Шер, Корней Корнеевич и Паук Шнюк - Анатолий Петров
Бабочки - Елена Шульман, Юлия Рудина
Элина - Юлия Рудина, Ольга Семёнова (1 сезон)
Пиявка - Елена Соловьёва
Жаба Клава - Константин Бронзит, Наталья Данилова (11 серия «Шкатулка»)
Учительница - Елена Шульман
Тётя Мотя - Наталья Данилова, Константин Бронзит (часть серий), Михаил Черняк (в некоторых сериях 6 сезона)
Авторизация по e-mail