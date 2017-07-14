Меню
Кто озвучивает Лунтика и его друзей в мультфильме?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Российский детский мультсериал «Лунтик» и его персонажей озвучивают следующие отечественные актеры:

Лунтик - Екатерина Гороховская

Кузя - Елена Шульман

Мила - Юлия Рудина

Пчелёнок - Екатерина Гороховская, в 1 сезоне с 3-63 серии озвучивала Светлана Письмиченко

Баба Капа - Елена Шульман, Светлана Письмиченко (1 сезон)

Генерал Шер, Корней Корнеевич и Паук Шнюк - Анатолий Петров

Бабочки - Елена Шульман, Юлия Рудина

Элина - Юлия Рудина, Ольга Семёнова (1 сезон)

Пиявка - Елена Соловьёва

Жаба Клава - Константин Бронзит, Наталья Данилова (11 серия «Шкатулка»)

Учительница - Елена Шульман

Тётя Мотя - Наталья Данилова, Константин Бронзит (часть серий), Михаил Черняк (в некоторых сериях 6 сезона)

Теги: озвучка и дубляж
