Кто озвучивает «Лего фильм: Бэтмен»?

Героев анимационного фильма «Лего фильм: Бэтмен», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Всеволод Кузнецов — Брюс Уэйн / Бэтмен (Уилл Арнетт)
Прохор Чеховской — Дик Грейсон / Робин (Майкл Сера)
Зара — Барбара Гордон / Бэтгёрл (Розарио Доусон)
Андрей Градов — Альфред Пенниуорт (Рэйф Файнс)
Александр Ревва — Джокер (Зак Галифианакис)
Дарья Фролова — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн (Дженни Слейт)
Никита Прозоровский — комиссар Джеймс Гордон (Гектор Элизондо)
Илья Исаев — Бэйн (Дуг Бенсон)
Анастасия Ясева — Селина Кайл / Женщина-кошка (Зои Кравиц)
Павел Дорофеев — Барри Аллен / Флэш (Адам Дивайн)
Антон Савенков — Кларк Кент / Супермен (Ченнинг Татум)
Александр Носков — Хэл Джордан / Зеленый Фонарь (Джона Хилл)
Авторизация по e-mail