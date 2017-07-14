Меню
Кто озвучивает «Лего фильм: Бэтмен»?

14 июля 2017
Наш ответ:

Героев анимационного фильма «Лего фильм: Бэтмен», вышедшего в 2017 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Всеволод Кузнецов — Брюс Уэйн / Бэтмен (Уилл Арнетт)

Прохор Чеховской — Дик Грейсон / Робин (Майкл Сера)

Зара — Барбара Гордон / Бэтгёрл (Розарио Доусон)

Андрей Градов — Альфред Пенниуорт (Рэйф Файнс)

Александр Ревва — Джокер (Зак Галифианакис)

Дарья Фролова — доктор Харлин Квинзель / Харли Квинн (Дженни Слейт)

Никита Прозоровский — комиссар Джеймс Гордон (Гектор Элизондо)

Илья Исаев — Бэйн (Дуг Бенсон)

Анастасия Ясева — Селина Кайл / Женщина-кошка (Зои Кравиц)

Павел Дорофеев — Барри Аллен / Флэш (Адам Дивайн)

Антон Савенков — Кларк Кент / Супермен (Ченнинг Татум)

Александр Носков — Хэл Джордан / Зеленый Фонарь (Джона Хилл)

