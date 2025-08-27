Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?

Наш ответ:

«Три богатыря» — линейка анимационных фильмов для всей семьи, созданная студией «Мельница».

Какой актер подарил голос князю?

Князь Киевский (Владимир) — один из ключевых персонажей франшизы и единственный, кто фигурирует во всех частях. Озвучил его знаменитый актер Сергей Маковецкий. Впрочем, в видеоиграх «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и «Три богатыря и Шамаханская царица», а также в трейлерах его озвучивает Александр Боярский.

Какой у князя характер?

Отличительными чертами князя можно назвать лицемерие, тщеславие, жадность и хитрость. Он не гнушается прибегнуть к лести, когда ему это выгодно. Также князь боязлив, самовлюблен и эгоистичен, но также проявляет иногда жесткость, ответственность и любовь к родной стране.