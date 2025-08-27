Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?

Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?

27 августа 2025
Наш ответ:

«Три богатыря» — линейка анимационных фильмов для всей семьи, созданная студией «Мельница».

Какой актер подарил голос князю?

Князь Киевский (Владимир) — один из ключевых персонажей франшизы и единственный, кто фигурирует во всех частях. Озвучил его знаменитый актер Сергей Маковецкий. Впрочем, в видеоиграх «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» и «Три богатыря и Шамаханская царица», а также в трейлерах его озвучивает Александр Боярский.

Какой у князя характер?

Отличительными чертами князя можно назвать лицемерие, тщеславие, жадность и хитрость. Он не гнушается прибегнуть к лести, когда ему это выгодно. Также князь боязлив, самовлюблен и эгоистичен, но также проявляет иногда жесткость, ответственность и любовь к родной стране.

Три богатыря. Ни дня без подвига 2
Три богатыря. Ни дня без подвига 2 анимация
2025, Россия
5.0
Три богатыря. Ни дня без подвига
Три богатыря. Ни дня без подвига анимация, приключения, фэнтези
2024, Россия
5.0
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Конь Юлий и большие скачки
Конь Юлий и большие скачки анимация, детский
2020, Россия
6.0
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола анимация, приключения, семейный
2018, Россия
6.0
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта анимация, приключения, детский
2017, Россия
6.0
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах приключения, анимация, комедия
2012, Россия
5.0
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Илья Муромец и Соловей Разбойник приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
7.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей семейный, сказка, анимация
2004, Россия
7.0
