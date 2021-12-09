Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Во всем мультипликационном цикле о трех богатырях, который насчитывает уже больше десятка полнометражных мультфильмов, князя Киевского озвучивал народный артист Российской Федерации Сергей Маковецкий. К слову, для актера это был первый опыт участия в подобном проекте. Уже позднее Маковецкого стали приглашать для дубляжа других артистов. Так, его голосом говорят Артем в «Грузе 200» (Сергей дублировал Леонида Громова), Нивенс Мактвисп и Белый Кролик в «Алисе в Стране чудес» и в «Алисе в Зазеркалье» (дублировал Майкла Шина).

По словам Александра Боярского, генерального директора мультипликационной студии «Мельница», которая занимается созданием «Трех богатырей», Маковецкий идеально озвучивает своего героя и обожает эту роль.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола анимация, приключения, семейный
2018, Россия
6.0
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта анимация, приключения, детский
2017, Россия
6.0
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах приключения, анимация, комедия
2012, Россия
5.0
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Илья Муромец и Соловей Разбойник приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
7.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей семейный, сказка, анимация
2004, Россия
7.0
