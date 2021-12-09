Кто озвучивает князя в «Трех богатырях»?

Во всем мультипликационном цикле о трех богатырях, который насчитывает уже больше десятка полнометражных мультфильмов, князя Киевского озвучивал народный артист Российской Федерации Сергей Маковецкий. К слову, для актера это был первый опыт участия в подобном проекте. Уже позднее Маковецкого стали приглашать для дубляжа других артистов. Так, его голосом говорят Артем в «Грузе 200» (Сергей дублировал Леонида Громова), Нивенс Мактвисп и Белый Кролик в «Алисе в Стране чудес» и в «Алисе в Зазеркалье» (дублировал Майкла Шина).
По словам Александра Боярского, генерального директора мультипликационной студии «Мельница», которая занимается созданием «Трех богатырей», Маковецкий идеально озвучивает своего героя и обожает эту роль.
