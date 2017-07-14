Меню
Кто озвучивает «Как приручить дракона 2»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультфильма «Как приручить дракона 2», вышедшего в 2014 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)

Джей Барушель - Иккинг - Андрей Лёвин

Америка Феррера - Астрид - Софья Ануфриева

Джерард Батлер - Стоик Обширный - Валерий Соловьёв, Андрей Пирог (вокал)

Кит Харингтон - Эрет, сын Эрета - Александр Койгеров

Кейт Бланшетт - Валка, мать Иккинга - Регина Щукина

Джимон Хонсу - Драго Блудвист - Сергей Козик

Джона Хилл - Сморкала - Михаил Хрусталёв

Кристен Уиг - Забияка - Марианна Семёнова

Кристофер Минц-Плассе - Рыбьеног - Игорь Виноградов

ТиДжей Миллер - Задирака - Александр Разбаш

Крейг Фергюсон - Плевака - Михаил Боярский

