Кто озвучивает «Как приручить дракона 2»?

Героев мультфильма «Как приручить дракона 2», вышедшего в 2014 году, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российских кинотеатрах)
Джей Барушель - Иккинг - Андрей Лёвин
Америка Феррера - Астрид - Софья Ануфриева
Джерард Батлер - Стоик Обширный - Валерий Соловьёв, Андрей Пирог (вокал)
Кит Харингтон - Эрет, сын Эрета - Александр Койгеров
Кейт Бланшетт - Валка, мать Иккинга - Регина Щукина
Джимон Хонсу - Драго Блудвист - Сергей Козик
Джона Хилл - Сморкала - Михаил Хрусталёв
Кристен Уиг - Забияка - Марианна Семёнова
Кристофер Минц-Плассе - Рыбьеног - Игорь Виноградов
ТиДжей Миллер - Задирака - Александр Разбаш
Крейг Фергюсон - Плевака - Михаил Боярский
