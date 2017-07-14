Кто озвучивает Губку Боба на русском?

Героев мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны», вышедшего в 1999 году и насчитывающего уже 12 сезонов, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российском эфире):
Сергей Балабанов – Губка Боб
Юрий Маляров – Патрик
Иван Агапов – Сквидвард
Александр Хотченков - Мистер Крабс
Юрий Меншагин - Планктон
Лариса Некипелова - Сэнди (с 5 сезона), Карен (с 5 сезона до серии «Жирные вкуснятинки», позже с серии «Идеальная химия»)
Илья Хвостиков - Лобстер Ларри, второстепенные персонажи
