Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает Губку Боба на русском?

Кто озвучивает Губку Боба на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев мультсериала «Губка Боб Квадратные штаны», вышедшего в 1999 году и насчитывающего уже 12 сезонов, озвучивают следующие артисты (указаны также имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана в российском эфире):

Сергей Балабанов – Губка Боб

Юрий Маляров – Патрик

Иван Агапов – Сквидвард

Александр Хотченков - Мистер Крабс

Юрий Меншагин - Планктон

Лариса Некипелова - Сэнди (с 5 сезона), Карен (с 5 сезона до серии «Жирные вкуснятинки», позже с серии «Идеальная химия»)

Илья Хвостиков - Лобстер Ларри, второстепенные персонажи

Теги: озвучка и дубляж
