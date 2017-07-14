Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает героев в мультфильме «Три богатыря»?

Кто озвучивает героев в мультфильме «Три богатыря»?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

«Три богатыря» — это обширный цикл российских анимационных фильмов, рассказывающий о захватывающих приключениях трëх легендарных богатырей: Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.

Одной из важнейших составляющих создания мультфильма является процесс озвучивания персонажей. Именно актёры озвучания наполняют героев характером и эмоциями, придавая каждому из них индивидуальность. Звукоинженеры, в свою очередь, совершенствуют записанные голоса, чтобы добиться их максимального качества и гармонии с анимационным образом.

Основные персонажи мультфильмов «Три богатыря» получили свои голоса от следующих актёров:

  • Князь — голосом этого персонажа стал народный артист Российской Федерации Сергей Маковецкий.
  • Алёша Попович и Змей Горыныч — озвучены заслуженным артистом России Олегом Куликовичем. 
  • Добрыня Никитич — до мультфильма «Три богатыря и морской царь» озвучивался заслуженным артистом РФ Валерием Соловьёвым, а затем — генеральным директором студии «Мельница» Александром Боярским.
  • Илья Муромец — в «Илье Муромце и Соловье Разбойнике» его голосом стал Валерий Соловьёв, а позднее — российский актёр и исполнитель шансона Дмитрий Быковский-Ромашов.
  • Конь Юлий — озвучен Дмитрием Высоцким, который также является режиссёром мультсериала «Три кота», актёром, мультипликатором и сценаристом.
  • Любава — голос предоставила актриса озвучивания Лия Медведева.
  • Алёнушка — изначально её озвучивала театральный педагог и режиссёр, лауреат актёрской премии им. Стржельчика, Екатерина Гороховская. Начиная с части про Шамаханскую царицу, роль перешла к актрисе кино и дубляжа Марии Цветковой-Овсянниковой.
  • Настасья — озвучена профессиональным диктором, мастером дубляжа и озвучивания Еленой Шульман.
  • Тихон и Антипка — за их образы отвечал один актёр театра и кино, заслуженный артист РФ Анатолий Петров.
  • Бабуля — её голосом стала заслуженная артистка РСФСР, актриса театра, кино и дубляжа Наталья Данилова.
  • Елисей — озвучил актёр театра и кино Юрий Тарасов.
  • Шамаханская царица — персонажа озвучила актриса Анна Геллер.
  • Барон Курдюк — его голос предоставил актёр, продюсер, режиссёр и сценарист Фёдор Бондарчук.
  • Баба-Яга — озвучена заслуженной артисткой РФ Елизаветой Боярской.
  • Дуб — за его голос отвечал актёр, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев.
  • Цыганка в «Трёх богатырях: Ход конём» — её роль исполнила певица и рок-музыкант Наргиз Закирова.
  • Потаня — озвучен актёром, режиссёром и сценаристом Гошей Куценко.
  • Нефертити — голосом этого персонажа стала диктор, актриса дубляжа и озвучивания Светлана Кузнецова.

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Sergey Makovetsky
Олег Куликович
Олег Куликович
Дмитрий Быковский-Ромашов
Дмитрий Быковский-Ромашов
Валерий Соловьев
Валерий Соловьев
Лия Медведева
Лия Медведева
Екатерина Гороховская
Мария Цветкова-Овсянникова
Mariya Tsvetkova-Ovsyannikova
Елена Шульман
Елена Шульман
Yelena Shulman
Анатолий Петров
Anatoly Petrov
Наталья Данилова
Natalya Danilova
Юрий Тарасов
Юрий Тарасов
Анна Геллер
Anna Geller
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Elizaveta Boyarskaya
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Dmitriy Nagiev
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Наргиз Закирова
Nargiz Zokirova

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта анимация, приключения, детский
2017, Россия
6.0
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах приключения, анимация, комедия
2012, Россия
5.0
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше