Кто озвучивает героев в мультфильме «Три богатыря»?

«Три богатыря» — это обширный цикл российских анимационных фильмов, рассказывающий о захватывающих приключениях трëх легендарных богатырей: Алёши Поповича, Добрыни Никитича и Ильи Муромца.
Одной из важнейших составляющих создания мультфильма является процесс озвучивания персонажей. Именно актёры озвучания наполняют героев характером и эмоциями, придавая каждому из них индивидуальность. Звукоинженеры, в свою очередь, совершенствуют записанные голоса, чтобы добиться их максимального качества и гармонии с анимационным образом.
Основные персонажи мультфильмов «Три богатыря» получили свои голоса от следующих актёров:
