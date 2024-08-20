Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает героев мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»?

Кто озвучивает героев мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»?

Олег Скрынько 20 августа 2024 Дата обновления: 20 августа 2024
Наш ответ:

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — очередная часть французской анимационной франшизы «Леди Баг и Супер-Кот», вышедшая в 2023 году. В российском прокате мультик стартовал 17 августа и собрал в итоге 828 млн рублей. Мировой бокс-офис проекта составил $40,2 млн.

В русскоязычном дубляже персонажей озвучили следующие артисты: Дарья Фролова (Маринетт/Леди Баг), Дора (вокал Маринетт/Леди Баг), Николай Быстров (Адриан/Супер-Кот), Лев Энтелис (Адриан в детстве), Feduk (вокал Адриана/Черного-Кота), а также Константин Карасик (Габриель Агрест/Бражник, Том Дюпен, Ле Чиен Ким), Михаил Сидоренко (вокал Габриеля Агреста/Бражника), Светлана Кузнецова (Аля Сезар), Ирина Чумантьева (Эмили Агрест, волшебница), Лариса Брохман (Тикки, Хлоя Буржуа, Сабина Чен, Аликс Кубдел, Милен Апрэль), Юлия Рудина (Натали Санкёр, Надя Шамак, Нууру), Андрей Лёвин (Плагг), Михаил Хрусталев (Ван Фу), Александр Фенин (Айван Бруель), Ирина Обрезкова (Сабрина Ренкомпри), Мария Цветкова-Овсянникова (вокал Тикки), Александр Матвеев (Нино Лахифф), Максим Шишков (Макс Канте) и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Дарья Фролова
Feduk
Feduk
Fyodor Insarov
Николай Быстров
Николай Быстров

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы семейный, анимация
2023, США / Франция / Япония
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Кто Хозяин в сериале «Закон тайги»? 1 комментарий
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны
На чем основан сюжет «Дракулы» Люка Бессона — тут и легенда о Владе Цепеше, и роман Стокера
Топ-5 фильмов 2025 года, которые дают больше адреналина, чем кофе — антиутопии, триллеры, детективы отличным рейтингом
«Лишь маскируется под девочку»: ИИ посмотрел все серии «Маши и Медведя» залпом и вскипел — теперь уверен, что это не комедия, а триллер
Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»
Порвали кассу, да еще и зрителям понравилось: 5 российских фильмов-миллиардеров, которым удалось приблизиться к 8 баллам
3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше
«Это — эталон»: лучший исторический сериал сняли не в Турции и даже не в России, а в Катаре — историки подтверждают (и не верят глазам)
От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох
Тихо свистнул и ушел — называется «нашел»: «Зверополис 2» оказался плагиатом мульта 40-летней давности — сходство 1 в 1
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше