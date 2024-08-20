Кто озвучивает героев мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»?

«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» — очередная часть французской анимационной франшизы «Леди Баг и Супер-Кот», вышедшая в 2023 году. В российском прокате мультик стартовал 17 августа и собрал в итоге 828 млн рублей. Мировой бокс-офис проекта составил $40,2 млн.
В русскоязычном дубляже персонажей озвучили следующие артисты: Дарья Фролова (Маринетт/Леди Баг), Дора (вокал Маринетт/Леди Баг), Николай Быстров (Адриан/Супер-Кот), Лев Энтелис (Адриан в детстве), Feduk (вокал Адриана/Черного-Кота), а также Константин Карасик (Габриель Агрест/Бражник, Том Дюпен, Ле Чиен Ким), Михаил Сидоренко (вокал Габриеля Агреста/Бражника), Светлана Кузнецова (Аля Сезар), Ирина Чумантьева (Эмили Агрест, волшебница), Лариса Брохман (Тикки, Хлоя Буржуа, Сабина Чен, Аликс Кубдел, Милен Апрэль), Юлия Рудина (Натали Санкёр, Надя Шамак, Нууру), Андрей Лёвин (Плагг), Михаил Хрусталев (Ван Фу), Александр Фенин (Айван Бруель), Ирина Обрезкова (Сабрина Ренкомпри), Мария Цветкова-Овсянникова (вокал Тикки), Александр Матвеев (Нино Лахифф), Максим Шишков (Макс Канте) и другие.
