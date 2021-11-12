Кто озвучивает Дракулу в мультфильме «Монстры на каникулах» на русском языке?

Наш ответ:

Дракулу, персонажа анимационной франшизы «Монстры на каникулах», озвучивает российский актер Сергей Бурунов. В английской версии этого героя дублирует комик Адам Сэндлер. Сэндлер в одном из интервью заметил, что Дракула напоминает ему его отца: «Он чрезмерно заботливый, контролирующий, манипулирующий и слегка безумный, но все это происходит из хороших побуждений: из страха, что с дочерью может что-то случиться». Сергей Бурунов, в свою очередь, отмечал сходство Дракулы с самим собой: актер рассказал, что во время работы над персонажем поймал себя на мысли, что имеет много общего с ним.