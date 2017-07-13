Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Мультфильмы Кто озвучивает царя в «Трех богатырях»?

Кто озвучивает царя в «Трех богатырях»?

Олег Скрынько 13 июля 2017 Дата обновления: 3 декабря 2024
Наш ответ:

Морского царя в мультфильме «Три богатыря и Морской царь», который вышел на экраны 1 января 2017 года, озвучил талантливый актёр Сергей Русскин. Этот мультфильм стал седьмой частью популярного цикла о Трёх богатырях. Морской царь, представленный в этой истории как главный антагонист, похитил жён богатырей, превратив их в русалок, и удерживал их в плену.

Сергей Русскин известен не только своей работой над этим персонажем, но и другими озвученными ролями. В частности, он подарил свой голос Кощею Бессмертному в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк», а также кардиналу в «Крепости: Щитом и мечом». Благодаря многолетнему сотрудничеству с киностудией «Мельница», Русскин внёс значительный вклад в развитие российских анимационных фильмов.

Морской царь в исполнении Русскина получился выразительным и запоминающимся персонажем. Его уникальный голос помог создать образ властного, но в то же время комичного злодея, что стало одной из ярких черт мультфильма.

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
20 лет и 449 серий спустя: 22-й сезон «Анатомии страсти» выходит уже в октябре — и о «взрывном» финале 21-го фаны спорят до сих пор
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше