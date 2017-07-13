Кто озвучивает царя в «Трех богатырях»?

Наш ответ:

Морского царя в мультфильме «Три богатыря и Морской царь», который вышел на экраны 1 января 2017 года, озвучил талантливый актёр Сергей Русскин. Этот мультфильм стал седьмой частью популярного цикла о Трёх богатырях. Морской царь, представленный в этой истории как главный антагонист, похитил жён богатырей, превратив их в русалок, и удерживал их в плену.

Сергей Русскин известен не только своей работой над этим персонажем, но и другими озвученными ролями. В частности, он подарил свой голос Кощею Бессмертному в мультфильме «Иван Царевич и Серый Волк», а также кардиналу в «Крепости: Щитом и мечом». Благодаря многолетнему сотрудничеству с киностудией «Мельница», Русскин внёс значительный вклад в развитие российских анимационных фильмов.

Морской царь в исполнении Русскина получился выразительным и запоминающимся персонажем. Его уникальный голос помог создать образ властного, но в то же время комичного злодея, что стало одной из ярких черт мультфильма.